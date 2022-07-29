Дело «Сохнута»: чем закончилась встреча юристов?

Встреча между юристами Министерства иностранных дел Израиля и представителями российского Министерства юстиции, на которой обсуждалась проблема с еврейским агентством («Сохнут»), не принесла результатов, сообщил обозреватель сайта Walla Барак Равид со ссылкой на свои источники.

Встреча состоялась 1 августа. Следующая встреча между сторонами, по данным Равида, пока не назначена. По мнению журналиста в израильской делегации, проблема с «Сохнутом» может решиться только на государственном уровне.

28 июля в московском суде состоялось предварительное слушание по делу о закрытии еврейского агентства «Сохнут» в России, будущее слушание назначено на 19 августа. Ранее The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщала, что российские власти потребовали от «Сохнута» прекратить деятельность в России. Кроме того, еще несколько еврейских организаций в России получили от Министерства юстиции письма с предупреждением, что их могут признать «иностранными агентами», а также то, что их деятельность на территории России может быть прекращена по решению суда.