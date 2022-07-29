Германии дали три месяца

У Германии есть три месяца для предотвращения катастрофы, которая может возникнуть в связи с нехваткой газа зимой, сообщает агентство Bloomberg.

«Несмотря на то, что сейчас разгар лета, у Берлина мало времени для предотвращения дефицита», - говорится в публикации. По словам эксперта, в этом виноват Олаф Шольц и его недальновидная работа в отношении сокращения зависимости от энергоресурсов из России.

Города Германии уже вводят ограничения: президентский дворец в Берлине не освещается по ночам, город Ганновер отключил горячую воду в душевых в бассейнах и спортивных залах, а муниципалитеты по всей стране готовят убежища с обогревателями для защиты людей от холода. «И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе», - пишет автор.