Германии дали три месяца
У Германии есть три месяца для предотвращения катастрофы, которая может возникнуть в связи с нехваткой газа зимой, сообщает агентство Bloomberg.
«Несмотря на то, что сейчас разгар лета, у Берлина мало времени для предотвращения дефицита», - говорится в публикации. По словам эксперта, в этом виноват Олаф Шольц и его недальновидная работа в отношении сокращения зависимости от энергоресурсов из России.
Города Германии уже вводят ограничения: президентский дворец в Берлине не освещается по ночам, город Ганновер отключил горячую воду в душевых в бассейнах и спортивных залах, а муниципалитеты по всей стране готовят убежища с обогревателями для защиты людей от холода. «И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе», - пишет автор.
При этом Берлин не может обеспечить поставки энергии от альтернативных источников. «Страна не может рассчитывать даже на Францию, неисправные ядерные реакторы которой, наоборот, грозят усугубить кризис», - подчеркивает обозреватель. Эксперт не исключает начала массовых волнений и акций протеста в стране. Возможно правительство введет чрезвычайное положение.
Кельнский институт экономических исследований пишет, что примерно каждый четвертый житель Германии находится у черты энергетической бедности, а это приводит к тому, что рост цен на энергию влияет на способность немцев покрывать другие расходы. Безусловно, зимой ситуация обострится. И пока Германия не может найти пути выхода из этой ловушки.