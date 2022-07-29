Франция заблокировала деньги россиян

Французские власти заблокировали около €1,2 млрд, которые принадлежат российским гражданам. Об этом сообщил руководитель разведывательного подразделения министерства финансов Гийом Валетт-Вала, пишет газета La Tribune.

«Объем замороженных средств составляет около €1,2 млрд, не считая средства Центрального банка РФ», - сказал Валетт-Вала. По его словам, эти меры приняты в соответствии с решением Евросоюза, установившего список персональных санкций.

Средства были выявлены и заблокированы после проверок, которые осуществило министерство в течение первого квартала 2022 года.