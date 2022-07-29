Армянские фермеры перекрыли дорогу, вмешался Пашинян

Напомним, что по закону с 1 августа 2022 года установленные на армянских автомобилях газовые баллоны не будут заправляться, если они не установлены или не сертифицированы лицензированной организацией. Введены также ограничения по датам производства газовых баллонов.

Они пожаловались, что пшеницу оставили в поле, поскольку их машины из-за отсутствия сертификата о проверке газовых баллонов отказываются заправлять.

Водители жалуются на длинные очереди на пунктах получения разрешений.

Чуть позже протестующим стало известно, что по перекрытой ими дороге проедет премьер-министр Пашинян, и согласились разблокировать трассу при условии, что последний проведет с ними встречу и решит проблему.

Пашинян на месте позвонил министру территориального управления и инфраструктур Гнелу Саносяну и поручил разрешить проверку газовых баллонов с истекшим сроком годности, если они годны к эксплуатации. Он пообещал принять меры по увеличению количества пунктов лицензирования и создать возможность бронирования очереди на онлайн-платформе.