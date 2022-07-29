По данным британской прессы, 51-летний житель Олдершота был задержан за ретвит изображения флага Progress Pride, считающегося ЛГБТ-символом в виде нацистской свастики. Судя по кадрам, распространенным в соцсетях, полиция Хэмпшира выехала по адресу Брейди на основании этой жалобы.

Инцидент с британским ветераном войны, имевший место на родине мировой демократии, вновь возвращает нас к азербайджанскому сегменту социальных сетей, в котором широко распространены оскорбления, клевета и откровенная распущенность пользователей.

Позже ветеран войны был освобожден из-под стражи, однако расследование по его делу продолжается.

«Кто-то очень обеспокоен вашим постом в социальных сетях», - заявил, в частности, полицейский, надевая на Брейди наручники.

На видео полицейский зачитывает права Брейди и сообщает, что он арестован за «распространение информации, вызывающей общественное беспокойство».

В то же время, когда кого-то из тех, кто намеренно распространяет клеветнические слухи, зачастую связанные с безопасностью страны, вызывают в Генеральную прокуратуру, тут же появляются доморощенные «правозащитники» и начинают кричать об «ограничении свободы слова» и «политике затыкания ртов».

К примеру, на прошлой неделе, несколько пользователей, которые выкладывали в Интернете кадры передвижения подразделений азербайджанской армии с заголовками «Начинается новая война», были вызваны в Генеральную прокуратуру и предупреждены об ответственности. В данном случае, реакция государственных органов на сто процентов адекватна, поскольку такие новости, во-первых, создают ненужную тревогу в обществе, а, во-вторых, являются утечкой информации, наносящей ущерб безопасности и обороноспособности государства.

Как видим, в Азербайджане, который отдельные злопыхатели обвиняют в нарушении прав человека, за действия, подрывающие государственную безопасность, всего лишь официально предупреждают. В то время, как в Великобритании за ретвит единственного изображения в виде нацистской символики надевают наручники и отвозят для допроса в полицию.

К сожалению, вновь и вновь приходится напоминать, как глубоко заблуждаются люди, уверенные, что социальные сети можно беспрепятственно и, главное, безнаказанно наводнять провокационными слухами, личными оскорблениями и злонамеренной клеветой.

Очевидно: расплата за подобное предусмотрена законодательством стран, которые даже нашим злопыхателям трудно обвинить в неуважении к правам человека.