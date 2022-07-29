Пелоси все же посетит Тайвань

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетит в столицу Тайваня Тайбэй вечером во вторник, 2 августа. Соответствующие подробности появились у портала ETtoday.

По его информации, Пелоси во главе делегации из 20 человек приземлится около 22:30 по местному времени в аэропорту Суншань и остановится в отеле Grand Hyatt.

На следующий день, в среду, 3 августа, политик посетит парламент Тайваня и встретится с руководством острова, в том числе с главой администрации Цай Инвэнь.