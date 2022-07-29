В Японии произошла утечка радиоактивной воды на АЭС

В префектуре Фукуи на западе Японии произошла утечка около семи тонн воды с содержанием радиоактивных элементов на остановившем работу третьем реакторе АЭС «Михама». Как передает ТАСС, об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте компании — оператора станции Kansai Electric Power.

Отмечается, что вода не покинула территории АЭС и не оказала воздействия на окружающую среду. Сотрудники компании приступили к проверке для выяснения причины инцидента.

Третий реактор АЭС, работа которого была остановлена в октябре 2021 года из-за невыполнения мер по укреплению контртеррористической инфраструктуры, должен быть перезапущен в этом месяце. В июне прошлого года он стал первым перезапущенным реактором в стране после аварии на АЭС «Фукусима-1» из тех, что проработали более 40 лет.