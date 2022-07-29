В Гахе произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Report, ДТП зафиксировано на трассе Шеки-Гах.

Житель села Чудуллу Тебриз Гурбанов, 1995 года рождения, потерял управление за рулем легкового автомобиля, в результате чего машина съехала с дороги и врезалась в телефонный столб.

Водитель и находящаяся в автомобиле пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в Гахскую центральную районную больницу.

По факту начато расследование.