ООН назвал количество ядерного оружия в мире

В настоящее время в арсеналах стран мира находится почти 13 тыс. единиц ядерного оружия. Об этом сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии обзорной конференции стран-участниц Договора по нераспространению ядерного оружия.

По его словам, опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, который не наблюдался со времен разгара холодной войны.

"Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот", - сказал генсек.

Он заявил о необходимости срочно подтвердить и укрепить 77-летнюю норму против применения ядерного оружия.

"Это требует твердых обязательств от всех стран-членов, нахождения практических мер, которые снизят риск ядерной войны и вернут нас на путь разоружения", - добавил А.Гутерриш.