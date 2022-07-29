КНДР готовится к новому ядерному испытанию

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что Северная Корея готовится провести новое ядерное испытание, передает ТАСС.

«КНДР продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и свои провокации против региона. Мы встречаемся сегодня, а Пхеньян готовится провести свое седьмое ядерное испытание», — заявил он.

Ранее Блинкен обсудил с главой Министерства обороны Израиля Бени Ганцем палестино-израильский конфликт и угрозы, которые, по его мнению, могут исходить от Ирана, а также поддержку США безопасности Израиля.