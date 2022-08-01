Блинкен о применении ядерного оружия

Государственный секретарь США Энтони Блинкен по ходу выступления в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах.

«Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров. США рассматривали бы возможность применения ядерного арсенала только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты своих жизненно важных интересов, а также защиты союзников и партнеров», — отметил он.

Ранее Блинкен утверждал, что КНДР готовится провести новое ядерное испытание. По мнению госсекретаря США, Северная Корея «продолжает расширять свою незаконную ядерную программу и свои провокации против региона».