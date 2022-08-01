Помощник госсекретаря США позвонила Байрамову

Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид состоялся телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии процесса постконфликтной нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, реализации трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, а также заявлений по итогам двусторонних встреч лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве президента Европейского Союза Шарля Мишеля.

Министр Джейхун Байрамов довел до сведения противоположной стороны известную позицию Азербайджана относительно необходимости обеспечения мира и прогресса в регионе, в том числе открытия транспорта и коммуникаций, делимитации границы двух государств, необходимости начала работы над будущим мирным договором.

Министр отметил важность полного выполнения обязательств сторон. В связи с этим было подчеркнуто, что, вопреки обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные формирования не были полностью выведены с территории Азербайджана, и отмечена недопустимость этого.

В ходе телефонного разговора были обсуждены следующие шаги в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы региональной повестки дня, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.