США продали Дании неисправные самолеты F-35

Как минимум два из шести самолетов F-35, которые поставляются американской компанией Lockheed Martin датской армии, имеют неисправности в механизме катапульты, сообщает Датское радио.

«По меньшей мере на двух из шести самолетов F-35, закупленных вооруженными силами, были обнаружены дефекты катапультных кресел. Ошибка произошла из-за производственного дефекта поставщика Martin-Baker», — утверждается в заявлении.

Если верить Датскому радио, то за 27 истребителей F-35 королевство заплатило США 14,2 млрд крон. Другие подробности, в том числе и когда произошла покупка, не приводятся.

Ранее сообщалось, что США приостановили полеты нескольких сотен самолетов из-за выявленных у них проблем с катапультными креcлами. Ограничениям подверглись истребители F/A-18 Hornet, F/A-18E/F Super Hornets, EA-18G Growler, а также T-45 Goshawk, F-5 Tiger II, T-38 Talon, T-6 Texan II и парк самолетов F-35A Lightning II.