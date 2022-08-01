Медведев: Ситуация сейчас гораздо хуже «холодной войны»

«Еще раз замечу. Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты», – написал он.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что нынешняя ситуация выглядит опаснее, чем во время холодной войны.

Медведев подчеркнул, что США, как он и предполагал, обратятся к России за новым договором об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году.

«Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы», – отметил политик.

Замглавы Совбеза отреагировал на предложение Вашингтона скептически.

«Оно нам вообще надо? Мир стал другим», – подытожил он.