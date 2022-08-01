США выделят Украине военную помощь на 500 млн долларов

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине дополнительной военной помощи на 500 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия использовать средства в размере до 550 млн долларов в виде оборонных изделий и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки для предоставления помощи Украине», – говорится в документе.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в новый пакет помощи Украине войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и для артиллерийских установок калибром 155 мм.

Сообщается, что с учетом нового пакета помощи общий объем выделенных Украине средств составит около 8,7 млрд долларов.