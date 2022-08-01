Инара Рафикгызы, собкор 1 августа 2022, 23:52

Ни для кого не секрет, что время от времени мы сталкиваемся со случаями мошенничества, которые проворачивают от имени государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR. С доверчивых граждан вымогают деньги либо предлагая им работу в компании, либо заманивая в инвестиционные схемы, якобы сулящие вкладчикам значительную прибыль. Но даже несмотря на неоднократные предупреждения SOCAR, пользователи соцсетей по-прежнему попадаются в ловушки аферистов, которые изобретают все более хитрые способы обмана населения. При этом на распространяемых баннерах размещают фотографии президента Азербайджана. К примеру, на днях в Facebook и Instagram появилось такое сообщение: «Уникальный проект SOCAR. Вкладываем 100 манатов в месяц, зарабатываем 1000 манатов».

В соцсетях также весьма популярны объявления под рубрикой «Как деньги приносят доход» со ссылками, к примеру, на такую информацию: «В октябре прошлого года президент Азербайджана подписал Указ, позволяющий каждому гражданину страны стать инвестором SOCAR, вкладывать средства в государственную нефтяную компанию и получать в разы больший доход, чем деньги, которые он вкладывает ежемесячно». Как правило, проверить подлинность указа президента жертвы аферистов не догадываются и, зарегистрировавшись, выходят на некоего Андрея Соловьева, который через WhatsApp предоставляет пользователям детальную информацию о вариантах «инвестиций», гарантируя при этом, что каждый, кто хочет заработать 10 тысяч долларов в месяц, может начать с инвестиций в 250 долларов. Haqqin.az не располагает информацией о том, как много людей поверили в наставления загадочного «Андрея Соловьева» и отдали свои деньги мошенникам. Но нам известно, что компания SOCAR уже обратилась по поводу подобных объявлений в государственные правоохранительные органы. Сообщается, в частности, что компания SOCAR регулярно информирует общественность через медиаресурсы и аккаунты о своей деятельности и специальных акциях с тем, чтобы граждане не попадались на удочку аферистов. При этом компания напоминает гражданам, стремящимся заработать легкие деньги, что она ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за обещания, данные от имени SOCAR.

«Мы призывает граждан страны быть осторожными, не терять бдительность и при возникновении указанных ситуаций немедленно обращаться в правоохранительные органы», - говорится, в частности, в обращении SOCAR к пользователям соцсетей. В беседе с корреспондентом haqqin.az представитель компании сообщил, что от имени SOCAR уже не впервые юридическим и физическим лицам направляют фальшивые объявления об индивидуальном и корпоративном сотрудничестве, о создании рабочих мест, инвестиционных проектах и т.д. В основном, эта «деза» идет к потребителям информации через платформы социальных сетей, электронную почту и даже телефонные звонки. При этом в компании напомнили, что прием на работу в SOCAR осуществляется на основе конкурсной системы, соответствующей стандартам компании и других нормативных документов.