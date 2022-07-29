Банкам Китая предрекли потерю сотен миллиардов долларов

Китайские банки могут потерять сотни миллиардов долларов из-за ситуации с массовым бойкотом выплат по ипотеке со стороны граждан, сохраняющейся в последние месяцы, пишет Bloomberg.

В худшем сценарии под ударом окажутся кредиты на сумму в 2,4 триллиона юаней – почти 356 миллиардов долларов, или 6,4 процента от всех ипотечных займов, предрекают специалисты S&P Global Ratings. По оценкам Deutsche Bank AG, в опасности оказалось не меньше 7 процентов ссуд. Сами банки пока что утверждают, что бойкот выплат со стороны граждан касается лишь суммы в 2,1 миллиарда юаней.

К отказам привела критическая ситуация с постоянной задержкой срока сдачи недвижимости – речь идет о заемщиках более чем в 90 городах по всему Китаю. Теперь вопрос не в том, скажется ли ситуация на банковской системе, а в том, сколь значительным будет ущерб.

«Банки оказались меж двух огней. Если они не помогут девелоперам закончить проекты, то потеряют еще больше. Если помогут, то правительство, конечно, будет довольно, но они свои риски по задерживаемым проектам увеличат», - пояснил профессор финансов в университете Гонконга Чжиу Чэнь.