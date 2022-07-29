Макрон обещает помощь Зеленскому

Франция продолжит оказывать поддержку киевским властям на фоне спецоперации ВС РФ и готова помочь с восстановлением страны после конфликта. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Президент республики спросил президента Зеленского о военных, гуманитарных и экономических потребностях. Он подтвердил готовность Франции продолжать поддерживать украинские вооруженные силы, чтобы они могли противостоять российской агрессии, - говорится в заявлении администрации французского лидера. – Он также подтвердил президенту Зеленскому готовность обеспечить макроэкономическую поддержку для Украины в краткосрочной перспективе и помощь в восстановлении страны".