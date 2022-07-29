Ливан и Израиль близки к соглашению

Ливан и Израиль приближаются к достижению соглашения о морской границе, заявили спецпредставитель США и ливанские официальные лица, передает AP.

Ливан и Израиль официально находятся в состоянии войны с момента создания Израиля в 1948 году, и обе страны претендуют на около 860 квадратных километров Средиземного моря.

Старший советник по энергетической безопасности в Государственном департаменте США Амос Хохштейн, который выступал посредником между двумя соседями, выразил оптимизм после своих встреч в Бейруте с президентом Ливана, временно исполняющим обязанности премьер-министра и спикера парламента.

Совместная встреча Хохштейна с высшим руководством может свидетельствовать о том, что прорыв близок и что политическое руководство Ливана поддерживает такую сделку.