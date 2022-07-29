Британские парламентарии планируют посетить Тайвань

Члены комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании планируют посетить Тайвань в конце этого года – вероятно, в ноябре или начале декабря, несмотря на рост напряженности в регионе. Об этом стало известно изданию The Guardian.

Ожидается, что глава комитета по иностранным делам Том Тугендхат возглавит делегацию в конце года.

Источники сообщают, что эта поездка была запланирована на начало этого года, но ее отложили из-за положительного теста на COVID-19 у одного из членов делегации.

Визит должен был продемонстрировать поддержку Британией Тайваня.

Поездка планируется на фоне ухудшения отношений Лондона с Пекином. На прошлой неделе оба кандидата в лидеры Консервативной партии Лиз Трасс и Риши Сунак сформулировали свою жесткую позицию по Китаю.