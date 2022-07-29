Израиль не откажется от ядерного оружия

Израиль дал понять, что не изменит политику в отношении своего предполагаемого ядерного арсенала. Редкое, хотя и завуалированное, заявление премьер-министра Яира Лапида прозвучало, когда страны-участницы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1970 года встретились в Нью-Йорке на конференции, передает Reuters.

Израиль не подписал ДНЯО, который предлагает доступ к атомной энергии в обмен на отказ от ядерного оружия.

Обращаясь к Комиссии по атомной энергии Израиля, Лапид рассказал об «оборонительных и наступательных возможностях страны, а также о том, что в иностранных СМИ называется «другими возможностями».

«Эти другие возможности поддерживают нашу жизнь и будут поддерживать нас, пока мы и наши дети здесь», – сказал он.

В соответствии с многолетней политикой двусмысленности, направленной на сдерживание окружающих врагов и избегание провокаций, способных спровоцировать гонку вооружений, Израиль не подтверждает и не отрицает наличия у него ядерного оружия.