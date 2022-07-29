Пашинян закрыл Ереван для дашнаков актуальный комментарий

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

Война премьер-министра Армении Никола Пашиняна с дашнаками продолжается. По последним данным, в Ереван не пустили еще одного лидера армянской диаспоры в Европе, руководителя офиса партии «Дашнакцутюн» в Нидерландах Масиса Абрамяна, задержанного в аэропорту «Звартноц». 

Адвокат Абрамяна, Рубен Меликян, ранее называвший себя «уполномоченным по правам человека» в Ханкенди, сообщил, что Абрамян находится в нейтральной зоне ереванского аэропорта вместе со своей дочерью Суне Абрамян, также членом партии «Дашнакцутюн».

Закрыли дорогу и Масису Абрамяну

Напомним, что 13 июля из аэропорта «Звартноц» «развернули» сопредседателя координационного Совета армянских организаций Франции, видного дашнака Мурада Папазяна, одного из авторов резолюции о признании так называемой «НКР» «в границах 1994 года», принятой Национальным собранием Франции. Как уже сообщалось, после капитуляции Армении в 44-дневной войне, возглавляемая Папазяном армянская диаспора Франции резко обрушилась на Пашиняна, назвав его «предателем».

Известно также, что в июне 2021 года, когда накануне внеочередных парламентских выборов в Армении Пашинян посетил Париж, Папазян организовал против него акции протеста.

Поначалу власти Армении не комментировали причину, по которой Папазяна первым же рейсом вернули из Еревана в Париж. Но позднее стало известно, что причина – в сорванном прошлогоднем визите Пашиняна во Францию. В правительстве Армении утверждают, что именно Папазян был одним из организаторов акции, участники которой забросали кортеж армянского премьера помидорами и яйцами.

По мнению наблюдателей, причина, из-за которой в Ереван не пускают Масиса Абрамяна, всё та же. Не секрет, что после разгрома Армении в 44-дневной войне организации «Дашнакцутюн» в Европе и США всякий раз устраивают акции протеста против визитов представителей властей Армении, активно сотрудничают с реваншистскими армянскими силами, а также периодически выходят на улицы, протестую против власти Пашиняна в Армении. Как и другие реваншистские силы, дашнаки в Армении и странах рассеяния выступают против признания территориальной целостности Азербайджана и отказа от претензий на Карабах, а также подписания мирного соглашения с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией.

И Мурад Папазян, организовавший протесты в Париже против Пашиняна невъездной в Ереван

В то же время, необъявленная война Пашиняна с дашнаками имеет также личные мотивы. Дело в том, что заграничные организации «Дашнакцутюн» ведут агрессивную пропагандистскую кампанию против непосредственно премьер-министра Армении, называя его «предателем» и «турком».

Следует объективно признать, что до сих пор ни у одного лидера Армении не было таких откровенно натянутых, на грани срыва, отношений с армянской диаспорой, как у Пашиняна. Аналитики считают, что охлаждение премьер-министра к диаспоре вызвано, прежде всего, резким ослаблением её влияния, которого не хватило, чтобы предотвратить разгром Армении в 44-дневной войне, и чтобы направить послевоенные дипломатические усилия ведущих стран Запада в пользу Еревана.

Словом, мифы о могущественной армянской диаспоре рухнули, после чего кабинет Пашиняна чуть ли не публично дистанцируется от зарубежных соотечественников. Которые в ответ идеологически поддерживают и, не исключено, финансируют армянских реваншистов, периодически организующих в Ереване и в провинции уличные протесты против Пашиняна.

Ни у одного лидера Армении не было таких откровенно натянутых, на грани срыва, отношений с армянской диаспорой, как у Пашиняна

По мнению аналитиков, не стоит недооценивать роль и влияние дашнаков, традиционно считающихся ведущей силой армянской диаспоры. Не случайно в апреле этого года, когда объединенные силы реванша во главе с бывшими президентами Армении Сержем Саргсяном и Робертом Кочаряном вышли на улицы Еревана с требованиями свержения Никола Пашиняна, колонны демонстрантов возглавил дашнак Ишхан Сагателян. Со стороны Саргсяна и Кочаряна это был адресованный диаспоре своеобразный «белый танец», приглашавший армянских соотечественников во Франции и США активнее поддержать борьбу с Пашиняном.

Кстати, после того, как армянский премьер приказал не пускать в Ереван Мурада Папазяна, Сагателян публично назвал его «убийцей» и «диктатором».

«Убийца-популист стремится превратиться в диктатора, - написал тогда Ишхан Сагателян на своей странице в Facebook. – Никол Пашинян стремится установить авторитарный режим, не имея власти (прошу не путать должность с властью). Не пуская в Ереван представителей дашнаков, Пашинян выполняет условия Турции».