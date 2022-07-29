Фархад Мамедов, автор haqqin.az 03:01

Война премьер-министра Армении Никола Пашиняна с дашнаками продолжается. По последним данным, в Ереван не пустили еще одного лидера армянской диаспоры в Европе, руководителя офиса партии «Дашнакцутюн» в Нидерландах Масиса Абрамяна, задержанного в аэропорту «Звартноц». Адвокат Абрамяна, Рубен Меликян, ранее называвший себя «уполномоченным по правам человека» в Ханкенди, сообщил, что Абрамян находится в нейтральной зоне ереванского аэропорта вместе со своей дочерью Суне Абрамян, также членом партии «Дашнакцутюн».

Напомним, что 13 июля из аэропорта «Звартноц» «развернули» сопредседателя координационного Совета армянских организаций Франции, видного дашнака Мурада Папазяна, одного из авторов резолюции о признании так называемой «НКР» «в границах 1994 года», принятой Национальным собранием Франции. Как уже сообщалось, после капитуляции Армении в 44-дневной войне, возглавляемая Папазяном армянская диаспора Франции резко обрушилась на Пашиняна, назвав его «предателем». Известно также, что в июне 2021 года, когда накануне внеочередных парламентских выборов в Армении Пашинян посетил Париж, Папазян организовал против него акции протеста. Поначалу власти Армении не комментировали причину, по которой Папазяна первым же рейсом вернули из Еревана в Париж. Но позднее стало известно, что причина – в сорванном прошлогоднем визите Пашиняна во Францию. В правительстве Армении утверждают, что именно Папазян был одним из организаторов акции, участники которой забросали кортеж армянского премьера помидорами и яйцами. По мнению наблюдателей, причина, из-за которой в Ереван не пускают Масиса Абрамяна, всё та же. Не секрет, что после разгрома Армении в 44-дневной войне организации «Дашнакцутюн» в Европе и США всякий раз устраивают акции протеста против визитов представителей властей Армении, активно сотрудничают с реваншистскими армянскими силами, а также периодически выходят на улицы, протестую против власти Пашиняна в Армении. Как и другие реваншистские силы, дашнаки в Армении и странах рассеяния выступают против признания территориальной целостности Азербайджана и отказа от претензий на Карабах, а также подписания мирного соглашения с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией.

В то же время, необъявленная война Пашиняна с дашнаками имеет также личные мотивы. Дело в том, что заграничные организации «Дашнакцутюн» ведут агрессивную пропагандистскую кампанию против непосредственно премьер-министра Армении, называя его «предателем» и «турком». Следует объективно признать, что до сих пор ни у одного лидера Армении не было таких откровенно натянутых, на грани срыва, отношений с армянской диаспорой, как у Пашиняна. Аналитики считают, что охлаждение премьер-министра к диаспоре вызвано, прежде всего, резким ослаблением её влияния, которого не хватило, чтобы предотвратить разгром Армении в 44-дневной войне, и чтобы направить послевоенные дипломатические усилия ведущих стран Запада в пользу Еревана. Словом, мифы о могущественной армянской диаспоре рухнули, после чего кабинет Пашиняна чуть ли не публично дистанцируется от зарубежных соотечественников. Которые в ответ идеологически поддерживают и, не исключено, финансируют армянских реваншистов, периодически организующих в Ереване и в провинции уличные протесты против Пашиняна.