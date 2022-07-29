«Этого лидера террористов больше нет»: в ходе спецоперации США убит лидер «Аль-Каиды»

«Правосудие свершилось, и этого лидера террористов больше нет. Мы никогда не отступаем», - сказал Байден в телеобращении.

По словам главы Белого дома, местонахождение Завахири стало известно американским спецслужбам ранее в этом году.

«Мы вновь заявляем, независимо от того, сколько времени это займет, где бы вы ни скрывались, если вы представляете угрозу для нашего народа, США найдут вас», - сказал Байден.

На специальном брифинге представительница Белого дома рассказала, что высокоточный удар был нанесен в минувшее воскресенье по дому в афганской столице, в котором Завахири скрывался последнее время. «В течение нескольких месяцев наша уверенность в том, что Завахири находится в этом месте в Кабуле, росла. Продолжительное время мы замечали Завахири на балконе, где в конечном итоге по нему и был нанесен удар», - сказала она. По ее словам, две ракеты Hellfire были выпущены с беспилотника. В результате удара не пострадали ни родственники Завахири, которые находились в доме, ни мирные жители вокруг.

BBC отмечает, что спецоперация против Завахири стала первым ударом американцев по «Аль-Каиде» в Афганистане с момента вывода американских войск в августе прошлого года.

Завахири был признан организатором нападений на США 11 сентября 2001 года и с тех пор находился в бегах. Он возглавил «Аль-Каиду» после того, как Усама бен Ладен был убит в Пакистане в 2011 году - также в результате американской спецоперации. За информацию о местонахождени Завахири американцы назначили награду в размере 25 млн долларов.

В то же время представитель движения «Талибан» назвал операцию США нарушением международных принципов.

В Белом доме же заявили, что высшие должностные лица «Талибана» знали о том, что лидер «Аль-Каиды» скрывается в Кабуле. Представитель администрации сказал журналистам, что присутствие Завахири в афганской столице было явным нарушением соглашения 2020 года, в котором талибы обещали не допустить превращения Афганистана в убежище для международного терроризма.

В своем обращении Джо Байден сказал, что американские спецслужбы не предупреждали представителей «Талибана» о готовящейся операции, но в то же время США надеются на дальнейшее сотрудничество с новыми властями Афганистана.