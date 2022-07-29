Американские аналитики: украинцы вскоре смогут перейти в контрнаступление

Отвод части российских войск из Донецкой области лишит группировку россиян вокруг Славянска необходимой боевой мощи и, вероятно, создаст возможность для Вооруженных сил Украины начать контрнаступление на Изюмском направлении, говорится в сводке американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW считают, что аналогичным образом российские войска были вынуждены ослабить участки фронта в Запорожской и Херсонской области во время наступательных операций в Луганской области.

Передислокация российских войск в Запорожскую область предполагает, что украинские контрнаступления в дальнейшем не будут ограничиваться Херсонской областью и, вероятно, будут проходить по всему южному сектору боевых действий.