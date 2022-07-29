Саудовская Аравия приветствовала ликвидацию лидера «Аль-Каиды»

Саудовская Аравия положительно отреагировала на заявление президента США Джо Байдена об уничтожении лидера «Аль-Каиды» Аймана аль-Завахири. Заявление об этом опубликовал МИД королевства.

«Завахири считался одним из лидеров терроризма, который руководил планированием и проведением чудовищных террористических операций в Соединенных Штатах и Саудовской Аравии», - говорится в сообщении ведомства. - Тысячи невинных людей разных национальностей и вероисповеданий, в том числе граждане Саудовской Аравии, были убиты».

В заявлении МИД Саудовской Аравии подчеркнул важность укрепления сотрудничества и согласованных международных усилий по искоренению терроризма. По мнению дипломатов, страны должны сотрудничать для искоренения терроризма.