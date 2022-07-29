Берлин о новейшем оружии для Киева, которого нет даже у Бундесвера
Германия поставляет Украине все виды оружия и военной техники, имеющиеся в ее распоряжении, в частности, новейшие, которые еще не поступили на вооружение Бундесвера, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.
"Мы поставили все, что у нас было: противотанковые и зенитные комплексы, мины, оружие, тонны боеприпасов и нелетальную помощь", - отметил он.
По его словам, в настоящее время Германия перешла к поставкам "более сложных и дорогостоящих систем": самоходных гаубиц, реактивных систем залпового огня, зенитных комплексов, контрбатарейных радаров.
"Некоторые из этих систем настолько новые, что их было произведено еще очень мало, а некоторые из них даже не были внедрены в Бундесвер", - добавил Шольц.
Канцлер также отметил, что украинцы проходят обучение на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии. "И мы будем продолжать оказывать эту поддержку Украине столько, сколько потребуется", - подчеркнул он, при этом назвав неправдой появившиеся сообщения, что Германия сокращает военную помощь Киеву.