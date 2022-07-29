Москва выдвинула Вашингтону свои условия

Россия рассматривает включение в обмен с США еще одного россиянина - Владислава Клюшина, пишет Bloomberg.

Российский бизнесмен Владислав Клюшин в январе 2022 года был экстрадирован из Швейцарии в США. Американские власти обвинили его в торговле инсайдерской информацией американских компаний на многомиллионные суммы. В России Клюшин был известен тем, что создал систему мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша», которой пользуются российские власти.

Сейчас ведутся переговоры об обмене торговца оружием Виктора Бута на американцев Пола Уилана, осужденного на 16 лет, и Бриттни Грайнер, которую судят в России по обвинению в контрабанде наркотиков.