Москва выдвинула Вашингтону свои условия
Россия рассматривает включение в обмен с США еще одного россиянина - Владислава Клюшина, пишет Bloomberg.
Российский бизнесмен Владислав Клюшин в январе 2022 года был экстрадирован из Швейцарии в США. Американские власти обвинили его в торговле инсайдерской информацией американских компаний на многомиллионные суммы. В России Клюшин был известен тем, что создал систему мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша», которой пользуются российские власти.
Сейчас ведутся переговоры об обмене торговца оружием Виктора Бута на американцев Пола Уилана, осужденного на 16 лет, и Бриттни Грайнер, которую судят в России по обвинению в контрабанде наркотиков.
Bloomberg утверждает, что российская сторона не хочет обменивать Грайнер и Уилана на одного Бута. Москва считает справедливым обмен «два на два» или «один на один».
Предположительно, именно желание России добавить в обмен еще одного человека прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. На брифинге Белого дома она назвала предложение «несерьезным», не уточнив при этом детали предложения.