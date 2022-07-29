Дуда обвинил Меркель из-за звонка Путину

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель проявила враждебность к Восточной Европе, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, он был потрясен ее звонком президенту Владимиру Путину после заключения соглашения между Берлином и Вашингтоном, согласно которому последний отказался от противодействия «Северному потоку-2».

Германия неоднократно заявляла, что «Северный поток-2» - экономический проект, на который сложно было повлиять, однако Дуда никогда не разделял этот аргумент. По его мнению, газовые проекты с Россией наносили и наносят Европе вред и «смертельны для нас, поляков». Дуда заявил, что говорил канцлеру Германии, что газовые проекты станут «ключом к доминированию России на европейском рынке». «Затем последовало соглашение от 2021 года между президентом Байденом и Меркель, по которому Вашингтон отказывался от противодействия «Северному потоку-2», и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был потрясен. Это следовало понимать не только как акт равнодушия, но и как едва ли не враждебный акт по отношению к нашей части Европы!», - заявил польский лидер.