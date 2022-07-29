Минобороны наказало военнослужащих, открывших прямой эфир в соцсетях

Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, что военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы азербайджанской армии - младший сержант Санан Фараджов и солдат Юсиф Байрамлы, вопреки соответствующим приказам и распоряжениям руководства, во время несения службы пользовались смартфонами и делились фото- и видеоматериалами в своих личных аккаунтах в социальных сетях.

В ведомстве заявили, что оба военнослужащих были исключены из рядов азербайджанской армии за халатное отношение к службе.

Было отмечено, что Министерством обороны и впредь будут приняты серьезные меры в отношении военнослужащих, грубо нарушающих правила военной этики, а также требования устава и соответствующих приказов при использовании мобильных телефонов.