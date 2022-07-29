Тайвань в спешке готовит бомбоубежища

«Нет никакой гарантии, что невиновная общественность не пострадает», - сказал Аберкромби Янг, директор одного из департаментов правительства Тайбэя. - Все граждане должны быть осведомлены о кризисе… Нам нужны убежища на случай нападения».

Тайвань готовит бомбоубежища, поскольку опасается эскалации конфликта с Китаем, а также столкновения китайской и американской армий у его границ, пишет Reuters.

Подготовка острова включает в себя информирование людей о местах, где они могут укрыться. Власти активно готовят бункеры и подземные парковки. Станции метро и подземные торговые центры спешно оборудуются всем для принятия людей в случае необходимости.

В Тайбэе насчитывается более 4600 таких приютов. Одновременно в них может укрыться около 12 миллионов человек.

Чиновники Тайбэя обновляют базу убежищ, помещают их местонахождение в приложение для смартфонов и запускают кампании в социальных сетях и на улицах, чтобы люди знали, где и как найти ближайшее убежище.