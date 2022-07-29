Ситуация с газом в Европе: от «плохого» к «ужасному»
Европейский газовый кризис усиливается, хранилища с запасами топлива на зиму могут скоро опустеть, пишет издание Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America.
«За последний месяц ситуация с газом в Европе быстро перешла от «плохого» сценария к «ужасному», - говорится в исследовании.
По словам аналитиков, Россия является крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Европу, на ее долю приходится 40% от потребляемого там газа. На фоне сокращения поставок из России западные страны, в частности, Германия и Франция, были вынуждены лимитировать использование газа, чтобы обеспечить запас топлива в преддверии зимних месяцев, напоминает Business Insider. Bank of America отмечает, что напряжение между Россией и Европой повлияло на энергетический рынок: «Учитывая, что «Северный поток» использует лишь 20% своих мощностей, запасы газа в хранилищах на зимний период могут оказаться недостаточными, и в этих условиях ЕС уже планирует введение широкомасштабных ограничений на потребление газа».