Взрыв мины в Физули: есть пострадавшие

Во вторник, 2 августа, около 10:00 в прокуратуру Физулинского района поступила информация о том, что 3 сотрудника компании, занимающейся разминированием, подорвались на противопехотной мине на территории села Гараханбейли Физулинского района.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, 32-летний Ядигар Шукюров, 31-летний Ровшан Ализаде и 46-летний Гылман Гусейнов при проведении работ по разминированию на указанной территории подорвались на противопехотной мине.

По данным районной прокуратуры, Шукюров и Ализаде получили телесные повреждения различной степени тяжести, а Гусейнову ампутировали правую ногу.

Сотрудниками прокуратуры проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту в прокуратуре Физулинского района проводится расследование.