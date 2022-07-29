В Азербайджане началась единовременная выплата инвалидам Первой Карабахской войны

В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты военнослужащим и сотрудникам (наследникам) органов внутренних дел, находившихся на службе до 2 августа 1997 года и получивших инвалидность. Для реализации пункта 4.1 указа президента Азербайджана от 23 декабря 2021 года №1513 подписано постановление Кабинета Министров №271 от 2 августа 2022 года.

Утвержденные постановлением правила регламентируют предоставление единовременной выплаты военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, а также членам их семей, инвалидность которых установлена в результате получения ранения при исполнении обязанностей военной службы в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана.