США раскритиковали Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике Россию за «ядерный шантаж», сообщает «Европейская правда». Об этом он заявил на конференции по пересмотру Договора о нераспространении ядерного оружия.

Среди примеров угрожающего поведения госсекретарь упомянул КНДР, Иран и Россию: «Россия начала войну в Украине и прибегает к безответственным, опасным угрозам ядерной кнопкой - ее президент предупредил, что те, кто поддерживает защиту Украины, «рискуют получить последствия, которых вы не видели никогда раньше в своей истории».

«Но еще более критично - и это напрямую связано с темой, которая нас собрала на этой конференции, - что эти действия также противоречат гарантиям, которые она (Россия) предоставила Украине в 1994 году по так называемому Будапештскому меморандуму. Какой сигнал это направляет любой стране мира? Все могут задуматься, что им необходимо иметь ядерное оружие, чтобы защищаться и избежать агрессии против своего суверенитета и независимости», - отметил Блинкен.