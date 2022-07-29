В ходе рейда, проведенного Государственной службой экологической безопасности, было установлено, что в Ленкоранском районе и Бинагадинском районе Баку были незаконно вырублены деревья, и тем самым природе был нанесен ущерб на 10 950 манатов. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.

В связи с этим в отношении жителя Ленкоранского района Назима Мирзоева и жителя Бинагадинского района Баку Эльдара Джабраилова составлены акты.

Поскольку вышеуказанная сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, имеет состав преступления, собранные по обоим фактам документы направлены в Генеральную прокуратуру для принятия мер в отношении виновных лиц и правовой оценки вопроса.