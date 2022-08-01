Александр Искандарян в гостях у Эйнуллы Фатуллаева: что происходит в Карабахе? прямая трансляция
В прямом эфире YouTube-канала журналиста Эйнуллы Фатуллаева известный армянский аналитик, глава исследовательского центра "Кавказ" Александр Искандарян рассказывает о сложившейся ситуации в Карабахе и на границе с Арменией, подготовке мирного договора между Арменией и Азербайджаном в свете последнего заявления секретаря Совета безопасности Армена Григоряна, перспективах разблокировки путей сообщения и транзитных коридоров, принципах карабахского урегулирования, формировании новой региональной системы безопасности, примирении Армении с Турцией и выстраивании нового регионального формата 3+3.
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