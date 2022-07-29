Шойгу заявил об «освобождении» новых территорий в Украине
Военные российской армии за июль в ходе «специальной операции» России в Украине сбили 34 самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ), перехватили 39 ракет «Точка-У» и 226 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом, как пишут российские СМИ, сообщил 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Этим спасены тысячи мирных жителей», - отметил глава военного ведомства на селекторном совещании.
Также он указал, что в Украине уничтожены 33 гаубицы М777 американского производства, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS.
Министр отметил, что после взятия под контроль территории «Луганской Народной Республики» планово «освобождается Донецкая Народная Республика».
«За последнее время «освобождены» населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3600 мегаватт», - сказал Шойгу.