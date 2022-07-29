Шойгу заявил об «освобождении» новых территорий в Украине

Военные российской армии за июль в ходе «специальной операции» России в Украине сбили 34 самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ), перехватили 39 ракет «Точка-У» и 226 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом, как пишут российские СМИ, сообщил 2 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Этим спасены тысячи мирных жителей», - отметил глава военного ведомства на селекторном совещании.

Также он указал, что в Украине уничтожены 33 гаубицы М777 американского производства, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon, шесть пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО HIMARS.