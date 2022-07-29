Байрамов о новом формате сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном

«Новый трехсторонний формат сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном поспособствует разработке и продвижению совместных проектов в различных областях и укрепит взаимодействие по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес». Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам встречи в формате «Узбекистан-Азербайджан-Турция» и подписания Ташкентской декларации.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана отметил, что Баку изучает возможности в области энергетики, в частности, в области возобновляемых источников энергии.

По словам Байрамова, Ташкентская декларация и итоги трехсторонней встречи свидетельствуют о заинтересованности всех участников в дальнейшем углублении сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес.