Главе Кюрдамира скостили срок

Апелляционные жалобы на приговор в отношении бывшего главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Джейхуна Джафарова и арестованных вместе с ним лиц рассмотрели в Ширванском апелляционном суде. Как сообщает haqqin.az, апелляционный суд под председательством судьи Эльшада Алиева изменил приговор суда первой инстанции. После почти девятимесячного расследования суд пришел к выводу, что к обвиняемым следует применить статью 62 Уголовного кодекса. Решением суда срок заключения Джафарова снижен до 6 лет.

Кроме того, снижены сроки наказания до 5 лет и 10 месяцев первого заместителя главы Исполнительной власти Таджаддина Новрузова и заведующего отделом Натика Керимова. Бухгалтеру Раджабу Гусейнову срок сократили до 5 лет и 6 месяцев, начальнику управления озеленения Эмину Садыгову - до 2 лет.

Согласно решению суда, снят арест с имущества Джейхуна Джафарова, Таджаддина Новрузова и Натика Керимова.

Отметим, что согласно приговору Ленкоранского суда по тяжким преступлениям, начальник Кюрдамирского жилищно-эксплуатационного участка Сарвар Мамедов, приговоренный к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, был освобожден из зала суда на основании решения Ширванского апелляционного суда. Его наказание было заменено штрафом в 500 манатов.

Отметим, что бывший глава Исполнительной власти и другие должностные лица были задержаны Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в ходе операции, проведенной в августе 2020 года. Им были предъявлены обвинения по ряду статей УК.

Решением Ленкоранского суда по тяжким преступлениям Джейхуна Джафарова, его первого заместителя Таджеддина Новрузова и заведующего отделом Натика Керимова приговорили к 8 годам и 6 месяцам, директора Центральной районной больницы Эйнуллу Новрузова, главврача той же больницы Мухаммеда Мусаева, начальника районного отдела образования Матлаба Аллахвердиева, главного бухгалтера отдела образования Раджаба Гусейнова - к 8 годам и 3 месяцам, начальника отдела экологии Эмина Садыгова - к 4 годам, начальника жилищно-эксплуатационного участка Сарвара Мамедова - к 2 годам и 6 месяцам заключения. Директор комбината коммунальных предприятий Магомедали Сурхаев же был оштрафован на 2 тысячи манатов и получил условное наказание сроком на 3 года.