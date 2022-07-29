У Китая появится новый маршрут в Центральную Азию

На саммите ШОС в сентябре Китай и Узбекистан подпишут Соглашение о строительстве железной дороги, пишут российские СМИ.

Маршрут Китай - Кыргызстан - Узбекистан соединит китайские железные дороги с Узбекистаном, после чего, как планируется, он пройдет по Афганистану, Ирану и Турции.

Министр иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов сообщил, что первые пути могут заложить уже осенью. Проект сделает Центральную Азию важным транзитным и логистическим маршрутом для Китая и самого региона.