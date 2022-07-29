В Шуше открылся международный молодежный лагерь

Участники III Летнего лагеря диаспорской молодежи (115 человек из 50 стран) 2 августа отправились в Шушу. Данный проект организован Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с Фондом Гейдара Алиева в рамках Года Шуши.

В лагере, который продлится с 2 по 8 августа, представители диаспорской молодежи постараются еще более упрочить связи с Азербайджаном, научатся сетевому взаимодействию, постараются обзавестись новыми друзьями. Программа летнего лагеря включает и знакомство с памятниками в Шуше, разрушенными в годы оккупации, посещение святынь, встречи с членами семей шехидов и ветеранами войны, а также экспертами из различных сфер. Предусмотрено также проведение развлекательных программ и интеллектуальных игр.

Отметим, что I Летний лагерь диаспорской молодежи был проведен под лозунгом «100-летие Республики» в Шеки, а II Летний лагерь «Насими-650» - в 2019 году в Шемахе.