Еще один спецборт США в Малайзии

Еще один правительственный самолет США прибыл в Малайзию, пишет Global Times.

По данным издания, борт может быть использован для сопровождения полета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси либо для замены ее спецборта. Речь идет о самолете Boeing C-40C с регистрационным номером 05-0730, который перевозит членов Конгресса США.

«Зафрахтованный правительством США самолет [с позывным - ред.] SPAR20 также прибыл в Малайзию с военно-воздушной базы Скотт через Японию. Аналитики утверждают, что этот шаг может быть использован для сопровождения миссии во время визита Пелоси на Тайвань или направлен на замену предыдущего самолета Пелоси», - пишет издание.