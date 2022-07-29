« Карабах », если пройдет в 3-м квалификационном раунде венгерский «Ференцварош», сыграет в раунде плей-офф с победителем пары «Шериф» (Молдова) – «Виктория» (Чехия). Первая игра должна состояться 16 или 17 августа в Баку, ответная - 23 или 24 августа.

Мы узнаем возможных соперников «Карабаха» и «Нефтчи». «Карабах» будет «несеяным» и может сыграть с «Копенгагеном» (Дания), а также с победителями пар «Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» (Загреб, Хорватия) и «Шериф» (Молдова) – «Виктория» (Чехия). Жеребьевка раунда плей-офф начнется в 14:00 по бакинскому времени.

Как известно, 3 и 9 августа «Карабах» в 3-м раунде проведет матчи с венгерским «Ференцварошем». Проигравший отправится в раунд плей-офф Лиги Европы. Там «Карабах» может сыграть с проигравшими в парах 3-го раунда Лиги чемпионов «Лудогорец» (Болгария) – «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Шериф» (Молдова) – «Виктория» (Чехия), «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Жальгирис» (Вильнюс, Литва), «Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Аполлон» (Кипр), а также с победителями пар 3-го раунда Лиги Европы «Мальме» (Швеция) – «Дюделанж» (Люксембург), «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Шкупи» (Северная Македония), «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Цюрих» (Швейцария), «Олимпиакос» (Греция) – «Слован» (Словакия) и «Марибор» (Словения) – ХИК (Финляндия). Жеребьевка Лиги Европы стартует в 15:00.

А в 16:00 пройдет жеребьевка Лиги конференций. «Нефтчи» благодаря высокому рейтингу своего соперника по третьему раунду – венского «Рапида» - будет «сеяным». Бакинский клуб может сыграть с «Ниццей» (Франция), а также с победителями пар «Хайдук» (Хорватия) – «Витория» (Португалия), «Вадуц» (Лихтенштейн) – «Коньяспор» (Турция), «Викинг» (Норвегия) – «Слайго Роверс» (Ирландия).

Напомним, 4 августа «Нефтчи» примет в Баку «Рапид». Ответная встреча состоится 11 августа в Вене.