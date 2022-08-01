Бельгия заморозила российские миллиарды

Правительство Бельгии заморозило около €50,5 млрд, принадлежащих российским физическим лицам и компаниям, которые попали под санкции Евросоюза. Об этом сообщил представитель Министерства финансов Бельгии Фрэнсис Адинс, пишет газета Gazet van Antwerpen.

«Мы можем сказать только то, что заморозили большие суммы активов лицам, которые были в последних волнах санкций», - отметил он, говоря о шестом и седьмом пакете санкций. По словам министра финансов, были заморожены активы 1 129 физических лиц и 110 российских компаний.

Местные СМИ считают €50,5 млрд неожиданно большой суммой. В марте ведомство публиковало информацию о €3,5 млрд замороженных активов, что в 15 раз меньше нынешней суммы.