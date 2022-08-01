МВД Украины: россияне перебрасывают на юг все свои резервы

Россияне перебрасывают почти все резервы своих войск на юг Украины. После этого они могут приступить к штурму на Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях. «Страна.ua» пишет, что об этом заявил советник главы Министерства внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

«Они (россияне - ред.) перебрасывают практически все свои резервы, все войска, которые они имеют, на юг страны. Мы знаем, что враг даже перекинул «знаменитую» 35-ю армию, которая была на Киевщине. Мы ее знаем прекрасно по Буче, по другим городам Киевской области. Враг взимает сейчас абсолютно все резервы, даже стоящие, ожидая команды», - говорит Смирнов.

В МВД Украины считают, что после доукомплектования российские войска могут приступить к штурму на Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях.