Минздрав Азербайджана о распространившейся болезни среди детей
«В последние дни в Азербайджане распространился вирус, который проявляется лихорадкой, рвотой, болями в животе и слабостью». Об этом haqqin.az заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-педиатр Акпер Гулиев.
По его словам, наблюдаемые у детей симптомы вызваны вирусной инфекцией.
«С такой ситуацией мы сталкиваемся почти каждый год из-за жаркой погоды летом. Больной выздоравливает через 5-7 дней при симптоматическом лечении. В настоящее время 30-40 процентов из тех, кто обращается в учреждение, где я работаю, приходят с этой жалобой», - сообщил врач.
Он отметил, что следует соблюдать правила гигиены, особенно в жаркую погоду, а тем, у кого наблюдаются подобные симптомы, следует обязательно обратиться к врачу.
«Сам вирус очень заразен и вызывает сильную диарею. Поэтому заражение иногда путают с пищевыми отравлениями и токсическими инфекциями. Поскольку после диареи организм обезвоживается, рекомендуется обратиться к врачу», - подчеркнул Гулиев.