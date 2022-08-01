Минздрав Азербайджана о распространившейся болезни среди детей

«В последние дни в Азербайджане распространился вирус, который проявляется лихорадкой, рвотой, болями в животе и слабостью». Об этом haqqin.az заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, врач-педиатр Акпер Гулиев.

По его словам, наблюдаемые у детей симптомы вызваны вирусной инфекцией.

«С такой ситуацией мы сталкиваемся почти каждый год из-за жаркой погоды летом. Больной выздоравливает через 5-7 дней при симптоматическом лечении. В настоящее время 30-40 процентов из тех, кто обращается в учреждение, где я работаю, приходят с этой жалобой», - сообщил врач.