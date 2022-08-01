В России «Азов» признали террористической организацией

Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории России. Это решение было вынесено по иску генпрокуратуры РФ. Судья объявила, что решение вступает в силу немедленно, передают российские СМИ.

Теперь в России бойцов «Азова» могут судить как пособников, участников и организаторов террористической организации. Это грозит им ужесточением сроков заключения: участникам по УК РФ предусмотрен срок от 10 до 20 лет лишения свободы, организаторам - от 15 до 20 лет.