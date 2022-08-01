ANAMA обратилось к населению

«ANAMA еще раз призывает граждан быть ответственными из-за угрозы мин, которые существуют на оккупированных территориях». Об этом говорится в обращении Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) к населению.

Напомним, что сегодня в результате взрыва мины на территории Физулинского района получили ранения сотрудники местной компании по разминированию Гылман Гусейнов, Ядигяр Шукюров и Ровшан Ализаде.

С 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях в результате подрыва на мине погибли 7 военнослужащих, 32 гражданских лица. 117 военнослужащих и 67 гражданских получили ранения различной степени тяжести.