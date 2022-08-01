В России допустили разрыв дипотношений с США

Объявление Вашингтоном России страной-спонсором терроризма может привести к разрыву дипломатических отношений с США. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Американские законодатели... уже приступили к разработке такого, на их взгляд, сильного оружия, как объявление Москвы, как они сказали, спонсором терроризма. Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как некая страшная кара, способная заставить Россию жить согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах", - цитируют российские СМИ Захарову.

По словам представителя российского МИД, "...логическим результатом подобного безответственного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями".