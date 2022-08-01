Кремль раскрыл темы переговоров Путина и Эрдогана

Президент РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа проведут переговоры в Сочи. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, в пятницу будет рабочий визит президента Турции Эрдогана. В Сочи состоятся переговоры двух президентов", - сказал Песков, передают российские СМИ.

По словам представителя Кремля, на встрече будут затронуты двусторонние и региональные вопросы, в том числе ситуация в Украине. "Переговоры будут посвящены вопросам двустороннего взаимодействия, это и экономика, обсуждение региональных проблем - это и Сирия, это и Украина. Хорошая возможность сверить часы и по теме эффективности работы механизма по вывозу зерна из украинских портов", - сказал он.